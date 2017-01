Saint-Josse: la place Rogier deviendra zone touristique

Rédaction en ligne

Saint-Josse a déposé en juin 2016 une demande de mise en zone touristique des quartiers Rogier, Madou et Botanique. La Région devait donner son avis sur le dossier au fédéral pour une validation ou non. Finalement, le cabinet Vervoort a rejeté les zones Madou et Botanique, mais la place Rogier va bel et bien devenir une zone touristique. La décision a été entérinée par le fédéral.