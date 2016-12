Ixelles: la place de la Petite Suisse rénovée de fond en comble

Située entre le cimetière d’Ixelles et le boulevard Général Jacques, la place de la Petite Suisse connaît depuis plusieurs semaines d’importants travaux de rénovation. L’ensemble de la place a été rasé, arbres et arbustes arrachés, afin de proposer un aménagement tout à fait différent.

Ces travaux interviennent dans un plan plus large, commencé en 2015, de réaménagement complet, de façade à façade, de l’axe routier Grenadiers-Dons-Derache-Petite Suisse. Ce réaménagement prévoit notamment des trottoirs plus larges et accessibles, des revêtements planes ou encore une piste cyclable.

Répartis en différentes phases, les travaux se centrent depuis quelque temps sur la place de la Petite Suisse et ses alentours, où les trottoirs ont été réaménagés sur une partie, tandis que le tronçon sur la chaussée de Boondael reste encore à faire. La circulation et le stationnement sont pour le moment plus compliqués autour de la place.

Exit donc la place de la Petite Suisse composée principalement de pelouse, où les étudiants de l’ULB avaient l’habitude de se retrouver le soir (ce qui entraînait d’ailleurs des nuisances pour les riverains) à n’importe quelle période de l’année.

La place sera plus minérale, avec des pavés planes. Huit terre-pleins, déjà formés, accueilleront de la végétation, et huit arbres seront plantés le long de la place. Les bulles à verre seront enterrées. Il sera toujours possible de se garer le long de la place, des oreilles sont prévues à cet effet.