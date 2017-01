Une dizaine de milliers de personnes se sont jetées à l'eau aux Pays-Bas

Le traditionnel plongeon du Nouvel An de Scheveningen (La Haye) aux Pays-Bas a été cette année «délicieusement glacé». Il faisait effectivement encore plus fois que l’an dernier. La température ressentie était de 0°, tandis que celle de l’eau ne dépassait pas les 7°, selon un porte-parole de l’organisateur Unox.

Dix mille personnes, bonnets de la couleur nationale orange sur la tête, se sont jetées à l’eau à Scheveningen ce dimanche midi pour ce qui constitue «le plus grand plongeon du Nouvel An au monde». Jeunes, déguisés en gorille, en banane ou super-héros, ils ont sautillé pour se réchauffer avant de grimacer quand, à 11h53, est venu le moment de se mettre en maillot dans une température ambiante de 5°C, pour aborder, sept minutes plus tard, le grand plongeon.

Le tout sans incident ou cas d’hypothermie, bien que «les gens ont eu très froid - la douche à la maison étant plus chaude», selon le porte-parole, qui évoque un départ retentissant dans l’année 2017.

Les plongeons du Nouvel An sont organisés par Unox en 142 endroits des Pays-Bas. A l’étranger, on dénombre 22 autres lieux, dont Curaçao et l’Australie. Au total, quelque 52.000 personnes ont été se rafraîchir les idées en ce 1er janvier, dont des soldats néerlandais en poste au nord de l’Afghanistan. Ils ont, eux, couru cinq kilomètres dans le désert avant de plonger dans un réservoir d’eau.

Côté français, ils n’étaient environ que 500 à oser braver les flots glacés de la mer du Nord, pour le traditionnel «bain des givrés» de Malo-les-Bains, près de Dunkerque (Nord).

(Photos EPA)