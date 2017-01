La neige est tombée cette nuit: passage en phase de vigilance routière renforcée jusqu'à 13h

On attend jusqu’à cinq centimètres localement en Ardenne, et une couche d’un à deux centimètres partout ailleurs. L’IRM a lancé un avertissement orange. La Cellule d’Action routière (CAR) est, elle, passée en vigilance renforcée.

«Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales», indique-t-elle dans un communiqué.

A l’heure actuelle, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n’est envisagée. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police fédérale de la route recommandent aux usagers de «rester prudents et vigilants». Tous les automobilistes sont invités à «adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, bien vérifier l’état de leur véhicule...»

