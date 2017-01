Bruxelles: «j'ai été frappé par la police au réveillon»

Ce réveillon, vers 3h20 du matin, il décide avec deux amis d’utiliser des pétards avenue de Stalingrad, précisant être bien éloigné des voitures. C’est alors que deux policiers sortent d’une voiture. Un des agents confisque le sac de pétards. « Je lui ai demandé de le rendre et dit que nous allions retourner à notre fête privée. Il a refusé », raconte Benjamin. « Je l’ai redemandé. Il m’a alors pris au cou et son collègue l’a accompagné, me donnant une série de coups de pied au niveau du ventre et des côtes. »

Benjamin demande les matricules des policiers, sans succès. « Un policier m’a aspergé de sa bombe lacrymogène ». Le jeune homme dit aux agents qu’il va porter plainte au Comité P. « Ils m’ont mis au sol puis frappé de coups de pied dans l’abdomen, le dos, les côtes et le ventre mais surtout dans mes jambes. Sans relâche, pendant plusieurs minutes. » Ses amis n’ont pas pu lui venir en aide, tenus à distance par une autre policière, indique Benjamin. Une autre agente observait la scène. Les policiers ont fini par partir.

Benjamin, choqué, explique avoir des hématomes et des douleurs. Il a quatre jours d’arrêt de travail. Il a déjà déposé une plainte au Comité P et compte prendre un avocat et aller au tribunal. Ce dimanche, la zone de police ne pouvait communiquer à ce sujet.

Un inconnu aurait filmé la scène de l’agression. Benjamin cherche à le retrouver. Tout témoin peut contacter le jeune homme via Facebook (profil : Benjamin Hannesse) ou par mail : benjamin.hannesse@gmail.com.