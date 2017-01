Quelque 3.000 personnes ont plongé dans la mer du Nord à Ostende

Le plongeon du Nouvel An 2017 était «le plus froid» depuis la première édition. La température ressentie était de -8° et celle de l’eau ne dépassait pas les 4°. L’an passé, 5.000 personnes avaient plongé dans la mer. Cette année, seuls 3.000 courageux ont tenté l’expérience. La plus grande partie d’entre eux s’est enfoncée tout habillée dans l’eau.

Les participants devaient payer cinq euros pour plonger et l’argent sera entièrement reversé à SOS Villages d’enfants et Make a Wish.

Le coup d’envoi du plongeon a été donné par l’échevin du Sport, Arne Deblauwe (sp.a) et a également marqué le début de l’année pour Ostende en tant que Capitale européenne du sport 2017. L’événement s’est déroulé sans incident.

Exceptionnellement, le plongeon du Nouvel An s’est déroulé un dimanche alors qu’il est normalement prévu le premier samedi de l’année. Étant donné qu’Ostende accueille le BK Cyclocross samedi prochain, la date a été déplacée.