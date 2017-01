Saint-Gilles: les commerçants désertent le marché du Midi

Rédaction en ligne

Depuis plusieurs années, le marché du Midi, l’un des plus grands de Belgique, connaît un certain recul. Certains estiment qu’environ 25 % des ambulants ont déserté ce rendez-vous dominical. La faute à un chiffre d’affaires qui baisse toujours plus, des coûts élevés, des clients qui désertent et une remontée post-attentats qui se fait attendre.