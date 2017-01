Un cambrioleur perd son portefeuille en prenant la fuite à Tubize

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon s’est penché lundi sur le dossier de Zakaria D., un jeune homme né en 1995 et soupçonné d’avoir commis un cambriolage, le 1er novembre dernier dans un magasin de Tubize. En prenant la fuite, l’homme qui, le visage dissimulé sous une cagoule, venait de casser une vitrine pour s’emparer de plusieurs GSM et de tablettes tactiles, a cependant perdu son portefeuille sur le trottoir. Les enquêteurs l’ont d’autant plus facilement identifié que l’individu s’est rendu le lendemain au commissariat pour signaler cette perte.

Le 1er novembre 2016, c’est à l’aide d’un pavé que le jeune homme a brisé la vitrine d’un magasin de Tubize. Un témoin a tenté de l’interpeller et le suspect, le visage caché sous une cagoule, est parti en courant sans s’apercevoir que son portefeuille était tombé de sa poche. Ce portefeuille a été remis à la police qui disposait donc de tous les documents du propriétaire.

Le jour suivant, Zakaria D. s’est présenté au commissariat local pour signaler la perte ou le vol de son portefeuille. Les policiers l’ont questionné, lui demandant comment il avait payé ses achats durant la journée précédente et le suspect s’est embrouillé dans des explications peu crédibles. Un an de prison a été requis par défaut contre lui.

Le jugement sera rendu le 30 janvier.