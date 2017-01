Une jeune femme essaye de rentrer en Espagne avec un enfant... dans une valise

Une Marocaine de 22 ans a été arrêtée, samedi dernier, alors qu’elle essayait de passer la frontière espagnole avec un garçon à bord… d’une valise d’une cinquantaine de centimètres de diamètre, à Ceuta. Dans cette enclave espagnole près du Maroc, les services de douane n’en sont pas à leur première découverte étrange. En 2015, les policiers avaient déjà récupéré un enfant ivoirien de 8 ans dans une valise. Deux autres réfugiés avaient également été surpris dans le tableau de bord d’une voiture.

Ce dimanche, un millier de migrants ont pris d’assaut la double clôture séparant le Maroc de l’enclave espagnole de Ceuta, et un policier a perdu un œil dans les heurts qui ont suivi, ont indiqué les autorités locales. Un groupe de 1.100 personnes originaires d’Afrique subsaharienne qui voulaient gagner l’Europe, s’est précipité sur la clôture haute de six mètres, vers 4H00 locales, d’une manière « extrêmement violente et organisée », a indiqué la préfecture de Ceuta.

Aucun d’entre eux n’a réussi à passer de l’autre côté, sauf deux migrants, grièvement blessés, qui ont été hospitalisés à Ceuta, selon la préfecture.