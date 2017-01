Surprise: le Roi et la Reine passent le Nouvel an sous le soleil de la République dominicaine

Surprise au Palais royal : le roi Philippe et la reine Mathilde n’ont pas passé le réveillon du Nouvel an en Belgique. Selon le site internet dominicain Arecoa.com, le couple royal belge était en fait en République dominicaine ! Le Roi et la Reine sont arrivés le 30 décembre dernier pour profiter d’une maison sur l’île des Caraïbes. Le site précise que le couple et leurs enfants sont encore ce lundi en République dominicaine, près de la célèbre plage de Punta Cana, à l’extrême-ouest de l’île.

À leur arrivée, Philippe et Mathilde ont été invités à une réception auprès des autochtones, durant laquelle la Reine a longuement échangé avec les locaux. Le roi Philippe, pour sa part, a pu discuter avec un autre invité de marque, l’ancien ministre américain des Affaires étrangères et détenteur du Prix Nobel de la paix Henry Kissinger (93 ans).

Et selon le site Arecoa, l’ancien président des États-Unis Bill Clinton serait également présent, sans sa compagne Hillary, qui doit se remettre d’un coup de froid, explique encore le média dominicain.