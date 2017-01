Les Belges réservent plus tôt leurs vacances d'été

Alors que l’hiver s’installe, de nombreux Belges réservent déjà leurs vacances d’été 2017, constatent les tour-opérateurs TUI, Neckermann et Thomas Cook sur base des premières tendances. L’Espagne reste la destination la plus prisée, devant la Grèce.

«Le vacancier belge n’a jamais réservé aussi tôt. L’excellent mois de janvier voit de plus en plus les mois de novembre et de décembre lui prendre des réservations», souligne TUI, qui attribue cette tendance à la série d’avantages offerts pour les réservations rapides comme le transport gratuit vers l’aéroport, ce que la concurrence confirme. «Les bons deals se font plus rares pour les clients qui attendent plus longtemps pour réserver», alors que s’ils réservent plus rapidement, ils bénéficient d’un vaste choix et d’avantages temporaires, indiquent pour leur part Neckermann et Thomas Cook.

Pour les différents tour-opérateurs, l’Espagne reste la destination phare de l’été 2017 devant la Grèce, où le tourisme se relève après plusieurs saisons difficiles en raison des problèmes relatifs à l’union monétaire et à l’afflux de réfugiés sur plusieurs îles.

Déjà en nette progression l’année passée à la suite de la chute de la Tunisie (où les voyages non-essentiels restent déconseillés par les Affaires étrangères), la Bulgarie affiche aussi d’excellents résultats, ajoute TUI. En ce qui concerne les réservations en Turquie, elles s’améliorent prudemment après le creux de l’été 2016. Et pour l’Égypte, elles ont doublé par rapport à l’année dernière. «Les deux pays connaissent une situation géopolitique néfaste dans leurs grandes villes, tandis que les stations balnéaires restent tranquilles», précise encore le tour-opérateur.

«L’Egypte et la Turquie sont des destinations moins prisées qu’auparavant», notent de leurs côtés Neckermann et Thomas Cook, qui constatent par contre que la Macédoine et la Sicile sont de plus en plus populaires.