Anderlecht: six véhicules de la commune volés à Nouvel An

La régie de l’administration communale d’Anderlecht sur le site Wybran à côté de l’hôpital Erasme a été cambriolée entre samedi et dimanche. Six véhicules ont été dérobés, les bureaux et l’atelier ont été eux aussi visités. L’inventaire de ce qui a disparu n’a pas encore été réalisé. Des experts de la police sont descendus sur place.