Benteke ne souhaiterait pas quitter Crystal Palace pour la Chinese Super League

Après le départ de Axel Witsel en Chine, les questions se posent autour de Christian Benteke mais aussi de Steven Defour. Les deux Diables rouges ont également été cités dans cette Chinese Super League. Selon le tabloïd The Sun, Christian Benteke serait courtisé par le club de Beijing Guoan, annonçait le journal anglais lundi.

Mais selon Het Belang Van Limburg, les Chinois n’auraient cependant pas encore officiellement contacté l’attaquant belge. Et, toujours selon le quotidien flamand, le Diable aurait déjà réfléchi à la question et ne voudrait pas encore quitter la Premier League et son club, Crystal Palace.