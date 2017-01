Anderlecht félicite Romelu Lukaku… mais se trompe dans son tweet

L’attaquant belge a inscrit le troisième but d’Everton face à Southampton (3-0) et a été félicité par le Sporting d’Anderlecht sur Twitter.

Romelu Lukaku s’est encore fait remarquer, lundi, face à Southampton avec un très beau but, le 11e en Premier League cette saison. Et pour l’occasion, le Sporting d’Anderlecht, son ancien club, a tenu à partager un tweet pour le féliciter… de son 100e but en compétition. « Félicitations Romelu ! Nous sommes honorés que tu en aies marqué 33 chez nous ! Nous sommes très fiers »

Sauf que… selon Lukaku, il y aurait une petite erreur de calcul. L’attaquant d’Everton a donc gentiment réagi en précisant « 104 ». Ce à quoi a répondu le club bruxellois : « Dans ce cas, nous sommes encore plus fiers ».