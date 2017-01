Dramatique: un restaurateur ayant participé à "Cauchemar en Cuisine" retrouvé mort dans son établissement (vidéo)

Jean-Michel Rétif avait demandé l’aide du chef Philippe Etchebest et participé à la célèbre émission diffusée par M6 et RTL-TVI lors de la dernière saison.

Jean-Michel Rétif, gérant du restaurant « Au coin du feu » à Vandœuvre-lès-Nancy, non loin de Nancy (nord-est de la France), a été retrouvé mort dans son établissement, ce mardi matin. Selon le site d’informations Loractu, la police a retrouvé le corps sans vie du quinquagénaire et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès.

Le restaurateur avait confié son désarroi dans l’émission « Cauchemar en Cuisine », diffusée sur M6 et RTL-TVI et destinée à remettre d’aplomb des établissements en difficultés. Jean-Michel Rétif avait donc été épaulé par Philippe Etchebest, animateur de l’émission et grand chef français. Le tournage, qui a eu lieu en février 2016, avait été « difficile », rapporte Loractu.

La thèse du suicide est actuellement privilégiée par les enquêteurs, qui ont retrouvé une lettre près du corps du restaurateur, gisant à l’arrière de l’établissement. Aucun lien n’a été officiellement établi entre le travail et son probable suicide.