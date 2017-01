Inquiétude autour de François Van Der Elst: l'ancien attaquant des Diables est dans le coma

François Van der Elst, l’ancien joueur d’Anderlecht et des Diables rouges, est dans le coma à l’hôpital à Alost après avoir fait un arrêt cardiaque la veille du Nouvel An. Il se trouve dans un état critique.

L’ancien footballeur François ’Swat’ Van der Elst a été transporté, le jour de l’an, à l’hôpital d’Alost en raison d’un problème cardiaque, ont indiqué mardi différents médias belges. Van der Elst, 62 ans, est actuellement aux soins intensifs et est maintenu dans un coma artificiel. Son état est critique et il est surveillé en permanence.

« François a passé un contrôle il y a peu car il souffrait de troubles du rythme cardiaque », a raconté son frère Leo Van der Elst à hln.be. « Après le traitement, il s’est senti bien et est rentré à la maison. Pour le Nouvel an, nous sommes aller boire une petite coupe de champagne chez ma mère. De retour à la maison, Swat a été victime d’un problème cardiaque, en présence de sa femme. Le SMUR a été appelé, mais il a fallu trente minutes pour qu’ils soit réanimé. C’est beaucoup trop. On lui fait toutes sortes de test pour surveiller la situation. Il n’y a pas encore de réponse au sujet de son état, mais nous sommes continuellement tenus au courant. »

Van der Elst a joué à Anderlecht (1972-1980), au New York Cosmos (1980-1981), à West Ham United (1981-1983) et au Sporting Lokeren (1983-1985). Avec Anderlecht, il a remporté (1972 et 1974), deux Coupes des Coupes (1976 en 1978), deux Supercoupes d’Europe (1976 et 1978) et quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976). Diable rouge à 44 reprises, il a disputé la finale de l’Euro 1980 en Italie, où la Belgique a été battue par l’Allemagne (2-1).