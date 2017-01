Prison avec sursis et 110.405 euros confisqués à une Lasnoise

Rédaction en ligne

Durant des années, une habitante de Lasne de 36 ans avait touché des indemnités de chômage alors qu’elle exerçait une activité d’escort girl. Dénoncée de manière anonyme, elle s’est vue confisqué plus de 110.000 euros et écope d’une amende de 6.000 euros assorti d’une peine de six mois de prison avec sursis.