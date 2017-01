Les prévisions de Luc Trullemans: "15 à 25cm de neige en Province de Liège et sur le nord de la Province du Luxembourg"

Ce mercredi soir, la couche de neige fraîche pourrait bien atteindre 15 à 25 cm en certains endroits des Provinces de Liège et sur le nord de la Province du Luxembourg.

Jeudi et vendredi, la présence d’un anticyclone s’étendant de la France vers le nord de la Russie nous garantira un temps souvent bien clair mais froid avec gelées généralisées allant de 0 à -1º au littoral vers -2 à -5º sur les régions de plaine dans l’intérieur du pays et de -6 à -11º sur le relief enneigé de l’Ardenne.

De jour, les maxima seront compris entre 4 et 5º à la mer, entre 2 et 5º dans l’intérieur du pays et de 1 à -3º sur l’Ardenne où la neige persistera au sol.

Comme ce week-end l’anticyclone se décalera graduellement vers le proche océan, d’autres perturbations accompagnées de faibles précipitations seront poussées par des courants d’ouest sur nos régions.

Elles amèneront avec elles beaucoup de grisaille et un temps généralement pluvieux qui samedi sera temporairement précédé de faibles chutes de neige ou de neige fondante en plaine et de neige fondante ou de neige sur la Haute Ardenne.

Si samedi matin il gèlera encore entre 0 et -7º dans l’intérieur du pays, dimanche après-midi nous noterons partout des valeurs positives d’environ 8º à la mer, 6º sur le centre du pays et 3º en Haute Ardenne où le dégel devrait s’amorcer.

En début de semaine prochaine, des courants doux en provenance de l’océan atlantique affecteront nos régions avec assez souvent de la pluie ou de la bruine dans un air où les températures diurnes resteront encore bien positives c’est-à-dire comprises entre 2 et 9º selon l’altitude.

À partir de mercredi et le week-end suivant, un flux plus frais venant du nord de l’océan ramènera les températures diurnes entre 0 et 3º sur les hauteurs de l’est et entre 4 et 7º en plaine et à la mer.

Le gel nocturne devrait alors réapparaître en Haute Ardenne avec le retour de précipitations de neige fondante ou de neige au-dessus de 400m.