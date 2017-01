Chaos dans une gare de Brooklyn: un train déraille et fait au moins trente-sept blessés en pleine heure de pointe

Ce mercredi matin, vers 8h30, un train de la compagnie Long Island Rail Road a déraillé dans la banlieue de New York, en gare d’Atlantic Terminal, à Brooklyn. Le wagon a heurté le quai à faible vitesse. Selon un premier bilan rapporté par la télévision locale ABC 7, trente-sept personnes ont été blessées dans cet accident.

Un témoin rapporte ainsi que le train roulait, selon elle, plus vite qu’à l’accoutumée, juste avant l’accident.

Selon la chaîne de télévision locale New York 1 et quelques témoignages diffusés sur Twitter par des passagers du train, la plupart des blessés ont été soignés pour la plupart sur place par les services d’urgence.

« Mon train LIRR s’est écrasé à l’Atlantic Terminal, c’est fou, il semble qu’il n’y ait que quelques blessés légers », a tweeté Aaron Neufeld, en ajoutant quelques photos montrant notamment une personne au sol et une porte de train cassée.

HAPPENING NOW: New York commuter train derails in Brooklyn, up to 37 people injured. https://t.co/q2Dzk8ZSJu pic.twitter.com/bvooRcMgwx

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL