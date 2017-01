Un homme d'originine roumaine condamné pour le cambriolage du Carrefour de Genappe

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Paul A., un ressortissant roumain sans domicile connu en Belgique et âgé de 20 ans, à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis pour ce qui excède six mois de prison ferme. Le 3 novembre dernier, le jeune homme avait été surpris par la police en pleine nuit dans un magasin Carrefour, à Genappe, après avoir déclenché l’alarme anti-intrusion. Entré par une porte de secours, il avait ensuite tenté d’échapper aux intervenants en forçant la porte principale du commerce.

Il avait été arrêté sur place par une patrouille de la zone de police Nivelles-Genappe. Paul A. avait expliqué par la suite qu’il travaillait au noir à Loupoigne, à proximité de ce magasin où il avait fait des courses dans la journée. N’apercevant pas de caméra de surveillance lors de cette visite, il avait décidé de revenir durant la nuit, avec des outils et un sac à dos pour emporter des marchandises.

« Monsieur a des capacités, un diplôme en Roumanie. Il fait partie de la génération de Roumains qui sont venus en Europe occidentale pour trouver une vie un peu plus luxueuse, et qui sont frustrés en constatant que ce n’est pas aussi brillant qu’ils le pensaient », avait plaidé son avocat en suggérant au tribunal, il y a quinze jours, de s’en tenir à une suspension du prononcé.