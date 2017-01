Action fait mal à Blokker et Casa: la restructuration pourrait avoir de lourdes conséquences...

Le personnel du magasin Blokker de Saint-Georges n’en revient toujours pas. Les employés ont appris que le magasin allait mettre la clé sous le paillasson un mois seulement avant sa fermeture effective ce 31 décembre. À Grivegnée (Liège), le personnel d’un autre Blokker a appris la suppression du magasin d’ici le 15 janvier. Deux fermetures et deux coups durs pour l’économie locale. Et, hélas, il se peut bien que cela ne soit qu’un début.

Le groupe Blokker, qui détient notamment les magasins Casa et Leenbakker, prévoit un plan de restructuration global dont les détails devraient être annoncés d’ici la fin du mois. Mais si, pour l’instant, la direction se refuse de parler de licenciements, du côté du personnel l’inquiétude monte. « Des magasins ont déjà été fermés, nous craignons une restructuration qui pourrait faire mal. Pour le moment nous savons juste que l’organisation des différents magasins va changer. On attend donc d’en savoir plus », nous confie Pascal Strubbe, secrétaire permanent SETCa Babant wallon.

