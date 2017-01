L'incendie de l'ancienne vinaigrerie n'empêchera pas la tour de 120 m de haut de voir le jour: la commune de Wavre a accepté le projet immobilier!

Il était très tôt ce jeudi matin lorsque les pompiers de Jodoigne, Wavre et Overijse ont été appelés pour un incendie dans un bâtiment de l’ancienne vinaigrerie « L’Étoile », à Wavre. Les dégâts sont conséquents. L’arrière du bâtiment s’étant effondré. Toute la partie production a été touchée. Environ 1.000 m 2 sont ainsi partis en fumée. Aucun blessé n’est heureusement à déplorer, le bâtiment étant désaffecté. Si la cause de l’incendie n’était pas connue à l’heure d’écrire ses lignes, l’on suspecte un acte criminel, le bâtiment n’étant plus relié à l’électricité. « Il est désaffecté depuis des années et nous l’utilisions notamment pour nos entraînements », nous confirme l’homme du feu en charge de l’intervention ce jeudi matin. « Nous sommes intervenus pour éviter que le feu ne se propage à d’autres bâtiments voisins mais on ne pouvait plus rien faire. Cela va maintenant se consumer une bonne partie de la journée », ajoutait-il encore. Le parquet du Brabant wallon a, quant à lui, désigné un expert. Il devrait se rendre sur les lieux ce vendredi.

Pas d’inquiétude

Le lieu du sinistre se trouve rue Provinciale, à l’endroit où un hôtel de 120 mètres de haut est envisagé. Cependant, pas de quoi inquiéter l’administrateur délégué du bureau Arte Polis, en charge du projet.

La réaction du bureau ainsi que des autorités communales qui ont approuvé le projet immobilier il y a peu sur notre plate-forme numérique