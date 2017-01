Plus de 5.000 fèves de l'épiphanie pour la «Reine de la galette» venue de Wavre

Françoise pioche deux fèves parmi la rangée qui se dresse devant elle : l’une en forme de guitare, l’autre à l’effigie de La reine des neiges. « Celle-là, je vais la mettre dans le gâteau de mon fils et celle-ci dans celui de ma petite-fille ».

Des personnages religieux, de dessins animés, des Tintin, des stars du football, des voitures, des petits Jésus… À ce jour, Françoise possède plus de 5.000 fèves. Cette collection impressionnante, elle la doit à ses proches, à ses collègues, mais aussi à des Wavriens qu’elle connaît… et qu’elle ne connaît pas. « Des gens me disent bonjour, mais je ne les connais pas. Toute l’année, on m’apporte des fèves parce que tout le monde sait que j’en fais la collection. Je n’ai jamais chiné. Je n’en ai jamais acheté non plus. C’est uniquement grâce au bouche-à-oreille ! » Il faut dire que cela fait 31 ans que Françoise travaille au Syndicat d’initiative de Wavre et qu’elle est devenue une véritable star locale…

