Ça bouge au SC Charleroi: Harbaoui et Remacle débarquent, Ninis libéré de son contrat (photos)

C’était dans l’air, c’est confirmé depuis ce matin : Hamdi Harbaoui est bien le nouvel attaquant du Sporting de Charleroi. Il a signé son contrat au Mambourg ce matin et est prêté par Anderlecht pour une durée de six mois. Il sera donc du voyage en Espagne dès demain est s’est même entraîné ce matin en compagnie de ses nouveaux coéquipiers.

Mais la direction carolo ne s’est pas arrêtée là. Jordan Remacle, qui a toujours été la piste numéro une pour amener une concurrence à Mamadou Fall sur le côté droit, a lui aussi paraphé un bail de six mois chez les Zèbres peu après midi. Libéré par l’Antwerp fin décembre, il prendra donc lui aussi la direction de Valence, demain, où il disputera son premier entraînement. Il ne manque qu’un document que le Great Old doit encore fournir. Remacle a signé jusqu’au 30 juin 2017, avec option d'un an.

C’est donc un Jordan tout sourire qui est apparu ce vendredi matin, au Mambourg.

Photo Cédric Martin

Enfin, Mehdi Bayat a négocié une rupture de contrat à l’amiable avec Sotiris Ninis pour que le joueur puisse s’engager librement avec un nouvel employeur, aucune offre n’étant arrivée sur le bureau de la direction carolo.

« On transfère deux super joueurs, avec des profils qui nous permettent d'envisager plusieurs possibilités en termes de dispositif. Hamdi est "fit" et a couru avec le reste du groupe, il est déjà prêt. J'ai vu un Jordan Remacle lui aussi très fit, sec. Et surtout, tous deux ont très soif et à ce stade, l'aspect mental, l'envie, sont ce qui importe le plus », s’est réjoui Felice Mazzù. « Ce n'est pas une surprise de les voir arriver car j'en avais discuté depuis un moment avec la direction. C'est par contre une très bonne chose qu'il soient déjà là. Le mercato est terminé et en principe, plus personne ne partira. »