La Francodyssée à Paris vous emmène en balade culturelle, gourmande et insolite ce samedi

Aaah Paris... Paris et ses champs-Elysées, sa tour Eiffel, son musée du Louvre,… Vous pensiez que la capitale française n’avait plus de secret pour vous, ou vous hésitez encore sur une destination pour votre prochain city-trip ? Pour cette première Francodyssée de l’année, Adrien Joveneau et son équipe ont pris le Thalys direction Paris.

Ils vous font découvrir leurs découvertes et bons-plans, ce samedi de 16 à 18h sur Vivacité. Un tour personnalisable dans la légendaire voiture 2CV, du musée Lagaffe au musée Chtchoukine, une virée gourmande dans les rues de Montmartre,… Suivez-nous, c’est ci-dessous que ça se passe !

Antoinette, la 2 CV qui donne le sourire

En route, non pas “titine”... mais Antoinette ! Chez “4 roues sous un parapluie”, chaque 2CV a son petit nom. Parmi les 42 voitures légendaires de l’entreprise, on a retenu Marguerite, la verte écologique au moteur hybride ou encore James, la jaune aux faux impacts de balle et imprimée du 007.

Montmartre, Champs-Elysées, place Vendôme,... Yannick, son chauffeur, nous en met plein les yeux de beautés parisiennes et plein les oreilles d’informations historiques et insolites sur la capitale. On a opté pour la visite traditionnelle, mais l’entreprise propose des balades romantiques, insolites ou encore by night,… Selon les goûts et les couleurs!

Dans le temple des confiseries françaises chez Denise Acabo

Denise et ses deux tresses blondes, son kilt, mais surtout, ses chocolats et confiseries ! Ce sont eux qui font de cette octogénaire une renommée bien au-delà de Montmartre, le quartier de sa boutique. La preuve : les articles de journaux du monde entier fièrement accrochés aux murs datant de 1900.

On adore ! Pas seulement pour ses délicieux macarons confits ou son célèbre chocolat Bernachon, mais aussi pour l’accueil et l’humour de la gardienne de ce temple du sucre depuis plus de 40 ans.

La cinémathèque de Paris, un régal pour les yeux et les papilles !

On connait tous, au moins de vue, “Le voyage sur la Lune” de Georges Méliès. Jusqu’au 29 janvier, la cinémathèque française vous fera découvrir “De Méliès à la 3D: la machine cinéma”. Au fil de l’exposition, des chapitres sont développés. On commence par la naissance du cinéma avec les premiers films de Thomas Edison en 1889, puis rapidement les trucages s’invitent au cinéma grâce au magicien Georges Méliès. Toutes les machines qui ont fait l’histoire du cinéma y sont exposées et des projections de courts-métrages inédits nous fascinent. Nous sommes plongés dans le cinéma pour tous, l’âge d’or du muet, le cinéma sonore, les expérimentations et la différence entre l’argentique et le numérique.

Si l’exposition vous a donné un petit creux, on vous conseille un détour au restaurant “Les 400 coups”, au rez-de-chaussée de la Cinémathèque. Un vrai bons plan gourmand, bio et local sur Paris avec des formules entrée-plat-dessert à des prix démocratiques.

La plus belge des boutiques parisiennes

De l’or au mur, un ciel au plafond, des boiseries d’acajou,… Dans le 10e arrondissement, la « Botike Belge » de Charlotte Smoos, ne passe pas inaperçue. Classée au patrimoine historique, la façade de cette boutique cache aujourd’hui un véritable temple de la gastronomie et de la culture belge. Il y a près d’un an la carolo d’origine et française d’adoption, diplômée en scénographie, a transformé cette ancienne corsetterie de la maison Claverie datant du 19e siècle en « épicerie belge ». Un concept unique à Paris qui ravira les nostalgiques du plat pays ou curieux de découvrir ses artistes et spécialités.

Les légendaires glaces de la Maison Berthillon

Paris ne serait pas Paris sans ses incontournables glaces Berthillon sur la charmante Île Saint-Louis. Depuis 1954, 4 générations régalent touristes du monde entier et parisiens. Le plus célèbre des glaciers de Paris ne jure que par trois mots : artisanat, qualité et passion. On ne pouvait quitter la plus petit île de la capitale sans goûter leur spécialité : la glace vanille. Pour les moins traditionnels, l’équipe de la Francodyssée vous conseille la glace ananas basilic.

« Le plus beau des musées russes à Paris »

Matisse, Picasso, Gauguin, Cézanne, Monet,… Un siècle de peintures réunies dans un musée, 130 chefs d’œuvre exposés dans un bâtiment à l’architecture remarquable, ça vaut le déplacement ! La preuve : la file interminable de visiteurs qui se pressent pour voir la collection Chtchoukine à la fondation Louis Vuitton jusqu’au 20 février. C’est la première fois que sont réunies en France autant d’œuvres acquises au fil des années par Sergueï Chtchoukine. On ne présente plus aux amateurs d’art ce célèbre collectionneur russe né en 1854, surnommé le « collectionneur héros » et véritable visionnaire de l’art moderne français.

La veritable frite belge à la conquête des parisiens

De séjour à Paris et déjà en manque de Belgique, ou du moins de sa gastronomie ? Trois adresses dans Paris où les friteries “De Clerq”, au slogan alléchant de « rois de la frite » ont de quoi assouvir votre appétit d’une de nos fiertés nationales. Et pour cause, ils seraient les seuls de la capitale à proposer la véritable frite belge : fraîche et cuite deux fois dans la graisse de bœuf. On ne pouvait pas partir sans la soumettre à nos palais aguerris, qui approuvent !

Et ce n’est pas tout !

Du patin à glace sous la verrière du Grand Palais, une dégustation de pâtisseries françaises dans Montmartre, la rencontre avec l’humoriste belge qui cartonne en France Nawell Madani, l’exposition Lagaffe au centre Pompidou et bien d’autres surprises…

