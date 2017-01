La doyenne de Belgique souffle ses 112 bougies

Alicia Van den Berghe-Corveleyn fêtera dimanche son 112e anniversaire. La super-centenaire ostendaise, qui vit toujours dans sa ville d’origine, est désormais la femme la plus âgée résidant en Belgique.

Alicia Van den Berghe-Corveleyn fêtait déjà l’an passé un anniversaire très spécial puisque, pour la première fois, elle le célébrait en tant que doyenne de Belgique. Elle n’est toutefois pas la Belge la plus âgée. Maria Anne de Sousberghe a fêté le 7 novembre dernier ses 112 ans mais elle habite dans la région de Londres.

Alicia est née le 8 janvier 1905 à Ostende et a fui vers le Royaume-Uni lors de la Première Guerre mondiale pour ensuite retourner au pays.

Elle souhaite fêter son anniversaire avec ses amis intimes. La Ville d’Ostende lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a envoyé un bouquet de fleurs.

Alicia, selon qui son secret est de manger «une tartine d’américain préparé» par jour, peut devenir en 2017 la plus femme la plus âgée résidant en Belgique de l’histoire. Pour l’instant, il s’agit de Joanna Catharina Deroover qui est décédée en 2002 à 112 ans et 186 jours.