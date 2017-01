Luc Coene, ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique, est décédé

Luc Coene est né à Gand le 11 mars 1947. Il a obtenu une licence en sciences économiques à l’Université de Gand en 1970 et est diplômé un an plus tard du Collège d’Europe à Bruges.

Il a intégré la BNB en 1973 et en 1979 il est passé au Fonds monétaire international (FMI) comme assistant de l’administrateur belge.

Il a fait ses premiers pas en politique dans les rangs libéraux en 1985 lorsqu’il quitte le FMI pour devenir chef de cabinet adjoint du ministre des Finances Frans Grootjans. Après les élections d’octobre 1985, il devient chef de cabinet du vice-premier ministre et ministre du Budget, un certain Guy Verhofstadt.

Lorsque les libéraux sont renvoyés dans l’opposition, Luc Coene retourne à la BNB, puis au FMI avant de travailler de 1989-1992 pour la Commission européenne. Il retourne ensuite au département international de la BNB de 1992 à 1995.

En 1995 il devient sénateur coopté et en 1999 à nouveau chef de cabinet de Guy Verhofstadt lorsque ce dernier devient Premier ministre.

Il a quitté le cabinet en 2003 lorsqu’il a eu l’opportunité de devenir vice-gouverneur et directeur à la BNB. Cette année-là, il est nommé ministre d’Etat par le roi.

En avril 2011, il est nommé gouverneur de la Banque nationale par le gouvernement Leterme en affaires courantes, un mandat qu’il exercera jusqu’en mars 2015 avant d’être remplacé par Jan Smets, étiqueté CD&V.

Depuis avril 2015, il était membre du conseil de surveillance de la Banque Centrale Européenne (BCE) à Francfort.