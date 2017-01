Quarante mois de prison avec sursis pour avoir abusé de deux enfants

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Frédéric R., un habitant de Sombreffe né en 1976, à quarante mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de cinq ans. L’homme était poursuivi pour le viol de deux fillettes âgées de six et cinq ans et demi, en 1993 et 1998.

L’une des victimes a révélé les faits alors qu’elle avait 14 ans et qu’elle venait de rencontrer le prévenu fortuitement à proximité de son école. Il est apparu en cours de l’enquête qu’un dossier du même type concernant Frédéric R. avait été ouvert en 1993, puis classé sans suite faute d’éléments probants.

Le dossier a ensuite été rouvert après la nouvelle accusation et la victime, aujourd’hui majeure, a expliqué qu’elle s’en voulait de n’avoir rien osé dire en 1993. Elle a raconté que le prévenu, alors qu’elle avait cinq ans et demi, l’avait embrassée sur la bouche en lui expliquant qu’elle était sa princesse et qu’il était son prince charmant. Puis il l’a violée et lui a affirmé qu’il ne fallait rien dire parce que c’était leur secret.

La deuxième victime, elle, avait été violée alors que Frédéric R., ami de la famille, la gardait et venait de lui faire prendre sa douche. Elle aussi s’est tue durant de nombreuses années. A l’audience, le ministère public avait requis six ans de prison ferme tandis que la défense affirmait qu’il s’agissait d’un complot familial et avait plaidé l’acquittement.