Une marche des femmes à Bruxelles lors de l'investiture de Trump

Une marche des femmes aura lieu place de la Monnaie à Bruxelles vendredi 20 janvier à 17h00, jour de l’investiture de Donald Trump en tant que président des Etats-unis, rapporte jeudi Bruzz.be. La marche, organisée par un groupe de cinq femmes nommé «Lights for Rights!» demandera une attention accrue aux droits des femmes.

La marche bruxelloise est une variante de la Women’s March qui aura lieu le même jour à Washington DC. A Zurich, Londres et Sydney, des manifestations de soutien à la lutte pour les droits des femmes et à la justice sociale sont également prévues.

«L’élection de Trump à la présidence est représentative des opinions actuelles et d’un monde toujours plus misogyne et contraire aux droits de l’Homme. Nous devons nous lever contre cela avec une réaction positive», explique l’organisatrice Emma Woodford à Belga.

Plus de 1.000 personnes ont indiqué qu’elles participeraient sur la page Facebook de l’événement et 4.500 se sont montrées intéressées.

La marche est soutenue par la secrétaire d’État bruxelloise pour l’Égalité des chances, Bianca Debaets. «Je comprends vraiment les personnes qui vont aller manifester dans la rue. Donald Trump a injurié, intimidé et harcelé les femmes. Cela ne disparaît pas lorsque vous devenez président», déclare-t-elle.

«Ce serait bien s’il exauçait sa promesse de campagne et le projet de sa fille, Ivanka Trump, d’octroyer un congé parental de six semaines aux mères américaines. Les Etats-Unis sont un des rares pays à ne pas offrir de congé de maternité.»