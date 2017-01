Bruxelles: Les entreprises pharmaceutiques Sterop et Andacon demandent l'acquittement

La défense d’Andacon et ses deux anciens gestionnaires, Christel L. et Hubert S., ont réclamé vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles où se tient le procès des responsables de trois entreprises pharmaceutiques belges et d’un baron de la drogue mexicaine, l’acquittement complet de leurs clients. Ils estiment n’avoir contrevenu à aucune loi ou règlement et avoir toujours agi de bonne foi. En outre, les faits dans lesquels Andacon serait impliqué sont prescrits.

Le parquet fédéral reproche à l’entreprise d’avoir contrevenu à la loi sur les précurseurs, ces produits qui servent de base à la fabrication de drogues. Andacon aurait livré des pilules de pseudo-éphédrine au baron de la drogue mexicain Ezio Figueroa-Vasquez qui s’en serait servi pour fabriquer de la méthamphétamine.

« Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne stipule que les pilules de pseudo-éphédrine doivent être considérées comme médicaments et non comme précurseurs », a plaidé Me Paul Lefebvre.

« Andacon est entré en contact avec Figueroa-Vasquez en 2005 via un homme d’affaires espagnol avec lequel il traite depuis des années », selon Me Herman Bogaerts. « Cet homme a présenté Figueroa-Vasquez comme un partenaire commercial de confiance. L’entreprise de M. Figueroa-Vasquez semblait bien réelle, nous avons contrôlé, et il disposait des autorisations nécessaires pour faire commerce de médicaments et de pseudo-éphédrine. Il y a eu quatre livraisons au total, dont deux de pilules de pseudo-éphédrine, limitées en quantités et en valeur marchande ».

« A posteriori, avec ce que nous savons désormais, il apparaît qu’il y avait quelque chose de pas très catholique. Mais à l’époque, nos clients n’avaient aucune raison de se montrer soupçonneux », a conclu Me Bogaerts.

Pas responsable de l’utilisation de leur produit

La défense de Sophie et Luc E., les chefs d’entreprise de Sterop et Sterop Overseas, avait réclamé leur acquittement jeudi dans le procès concernant des firmes pharmaceutiques belges et un narcotrafiquant mexicain. Le parquet avait requis plus tôt quatre ans d’emprisonnement pour Sophie E. et cinq ans assortis d’un sursis contre son père Luc E.

« Les entreprises qui vendent de l’éphédrine doivent disposer d’une autorisation en tant que fabricant, d’une autorisation de leur client et d’un permis d’importation du client », a plaidé maître Wouter Smet. « Sterop et Sterop Overseas disposaient effectivement d’une autorisation pour la distribution de leur client mexicain, d’autorisations d’importation de ce même client mexicain ainsi que des permis nécessaires pour stocker et exporter le produit. Les entreprises étaient donc totalement en ordre. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne considère l’éphédrine comme un médicament et non comme un précurseur de drogues. »

En Belgique, l’éphédrine ne peut plus être délivrée depuis avril 2004 mais, selon la défense, cette interdiction ne concerne pas le commerce de gros en vue d’exporter. « Les douanes belges ont laissé passer 15 livraisons alors qu’il était clairement précisé qu’elles contenaient de l’éphédrine », a précisé l’avocat. « Rien ne prouve en tout cas que nos clients ont contribué à la confection de drogue. » Les entreprises ne pouvaient pas savoir comment était utilisé leur produit, selon la défense.

Sterop et Sterop Overseas n’avaient d’ailleurs aucun intérêt à prendre un tel risque, a ajouté Maître Nathalie Buisseret. « Leur chiffre d’affaires atteint les 10 millions d’euros par an et les livraisons d’éphédrine au Mexique représentaient 500.000 euros sur deux ans. Ce sont également deux entreprises très contrôlées. »

Sophie et Luc E. sont par ailleurs poursuivis pour le commerce de médicaments contrefaits en Chine mais, selon leurs avocats, ils sont également innocents dans cette affaire.