Acquittements en série dans un dossier de trafic de GSM au sein de la prison de Nivelles

Le tribunal correctionnel de Nivelles a acquitté la plupart des douze prévenus comparaissant dans le cadre d’un dossier qui portait sur l’organisation d’un trafic de GSM, de nourriture et de produits protéinés au sein de la prison de Nivelles. Plusieurs gardiens et détenus étaient poursuivis : seul un détenu est condamné à 80 heures de travail pour corruption active et un gardien obtient la suspension du prononcé pour corruption passive. La prévention d’association de malfaiteurs est écartée pour tous : le trafic de GSM en prison ne correspond pas à cette qualification, selon le tribunal.

À l’audience, les avocats de la défense avaient plaidé l’acquittement général, expliquant que le code pénal ne punit pas le fait de faire entrer des GSM ou de la nourriture en prison. Il s’agit certes d’une infraction au règlement de l’établissement, mais ce n’est pas le rôle du tribunal correctionnel de condamner ces infractions règlementaires, avaient argumenté les conseils. Les prévenus étaient aussi poursuivis pour corruption mais le jugement ne retient cette infraction que pour un gardien et un détenu (pour le trafic de produits protéinés). Les autres bénéficient du doute.

Quant à la prévention d’association de malfaiteurs, même si le trafic de GSM est avéré, le tribunal rappelle que le code pénal punit la formation d’une association « dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés » : les trafics visés dans le dossier n’entrent pas dans cette définition.