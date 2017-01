Attentat sur un marché de Noël à Berlin: Amri se serait procuré son arme en Suisse

Le Tunisien de 24 ans a « passé une longue période en Suisse » où il a « potentiellement » séjourné « à plusieurs reprises », indique vendredi soir ZDF.

« Selon des sources sécuritaires » suisses, et « en l’état actuel des investigations », il est « vraisemblable » qu’il se soit « procuré en Suisse l’arme », un pistolet du fabricant allemand Erma, affirme la chaîne, qui rappelle qu’il y a « une grande scène islamiste dans quelques villes suisses ».

Amri a traversé une partie de l’Europe -- Pays-Bas, Belgique, France, Italie -- en empruntant cars et trains avec cette arme pour finalement s’en servir et blesser à l’épaule un policier italien avant d’être abattu à Milan le 23 décembre vers 03H00 du matin. Selon la police italienne, ce pistolet est le même que celui qui a tué à Berlin le chauffeur polonais du camion utilisé pour commettre l’attentat du 19 décembre, qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés.

Le parquet fédéral suisse, qui n’a pas confirmé ces informations, a ouvert mercredi une enquête sur les éventuels contacts d’Amri en Suisse, « sur la base d’informations en provenance d’autorités étrangères en lien avec l’attentat de Berlin ». Cette enquête « concerne les informations relatives à la logistique, les personnes ou l’arme du crime. Il n’y a pour l’heure aucune information sûre », a indiqué un porte-parole du parquet fédéral suisse.

Selon ZDF, Anis Amri avait également été interpellé par les autorités allemandes le 30 juillet dernier lors d’un contrôle de routine à Friedrichshafen (sud-ouest), près de la frontière suisse. Il avait alors indiqué vouloir se rendre à Zurich pour assister à un mariage. Déjà connu à l’époque des autorités allemandes comme potentiellement dangereux, il avait réussi à dissimuler sa véritable identité mais avait été brièvement interpellé pour possession de faux documents, avant d’être relâché le 1er août.

Par ailleurs, le journal local Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung rapporte dans son édition de samedi que les autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie, où avait séjourné Amri, avaient été mises au courant « au plus tard en décembre 2015 » de ses liens potentiels avec le groupe Etat islamique (EI).