La Belgique, dans le top 10 des pays les plus pollués d'Europe

L.P.

Eurostat, l’office de statistique européen, s’est penché sur la pollution de l’air produite par les entreprises et les ménages, au sein des pays de l’Union européenne (et des pays candidats à une entrée dans l’UE comme la Turquie). Et les derniers chiffres ne sont guère positifs en ce qui concerne notre pays, dont la densité d’habitat et d’industrie est assez forte et qui, dès lors, affiche un taux de pollution assez important.