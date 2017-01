Vols retardés ou annulés, les conditions climatiques provoquent des embarras à l'aéroport de Zaventem

Le froid a engendré du retard au décollage un peu partout en Europe, ce qui a eu des répercussions sur le trafic aérien à Brussels Airport où la fine pluie de samedi a provoqué la formation de plaques de verglas sur les pistes. Celles-ci ont dû par conséquent être fermées temporairement pour des opérations de dégivrage, a précisé la porte-parole. Entre un avions sur trois et 40% des vols à l’aéroport national en ont subi du retard.

Par ailleurs, deux vols, un vers Kinshasa et un autre vers l’Ouganda et le Rwanda, ont été annulés. Les long-courriers ont besoin de pistes plus longues pour atterrir et décoller.

D’après la porte-parole de Brussels Airport, la situation restera stable dans les heures à venir, pour autant qu’il ne pleuve plus.