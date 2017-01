Bruxelles: Tintin en visite pour la sortie de son album colorisé au pays des Soviets

Le personnage de Tintin a fait son arrivée à 14h à la gare Centrale devant quelque 150 fans. Il s’est ensuite rendu dans son Amilcar rouge jusqu’à la Grand-Place, où plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées.

Des personnes s’étaient prises au jeu de retrouver Milou en emmenant leurs chiens et d’autres s’étaient déguisées en Tintin, en Capitaine Haddock ou en Dupont. La Croix bleue de Belgique avait amené des fox terriers.

Après le passage de Tintin au balcon de l’hôtel de Ville, quelque 400 sacs de cadeaux variés (figurines, hors-séries…) ont été distribués, notamment à ceux qui s’étaient déguisés et qui avaient emmené un chien ressemblant à Milou. Les trois plus gros sacs ont récompensé les plus beaux déguisements en un personnage de la bande dessinée. Suivi par des fans, le héros de Hergé s’est enfin rendu en Amilcar à la Galerie Tintin au Sablon. L’événement s’y est clôturé avec quelque 150 personnes.

Tintin se rendra dimanche à Louvain-la-Neuve pour visiter le Musée Hergé, dédié à son dessinateur. Le nouvel album sera présenté lundi au musée Train World à Schaerbeek. « Tintin au pays des Soviets » est le premier album de la série de bande dessinée « Les Aventures de Tintin ».