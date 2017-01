Un paradoxe "Made in Belgium": remise générale en basket, alors qu'en football, on fait tout pour jouer

Du côté de la balle orange, on n’a pris aucun risque vu les routes glissantes et piégeuses. L’AWBB a décidé dès vendredi après-midi de remettre toutes les rencontres au niveau régional du vendredi soir. Ce samedi, rebelote, la même instance a décrété un report général pour tous les matches de D1 dames et TDM1 et TDM2 messieurs (D2 et D3) prévus hier.

Et dimanche, en Régionales, les matches seniors débutant avant 14 heures sont également remis. C’est ainsi qu’en R2B hommes, le match opposant Malonne à Belgrade B prévu vendredi soir ne s’est pas disputé, alors que les conditions de circulation étaient relativement normales et que les deux clubs sont distants de… 5 kilomètres ! Cela n’a pas fait plaisir à tout le monde sur le coup. « J’ai réagi à chaud car la décision est vite tombée », expliquait Benoît Aerts, le coach de Malonne.

« Pour ce vendredi soir, ça ne semblait pas indispensable de remettre. On a déjà joué avec des conditions plus difficiles. C’est dommage, car c’était le week-end de reprise, on avait défini un programme par rapport à cela et les étudiants s’étaient arrangés. On nous impose de rejouer ce match avant le 26 février, de mémoire, alors qu’on est amateurs et que certains s’organisent par rapport à leur boulot. En outre, vendredi soir, on n’a pas remis le match Liège-Ostende en D1 (NDLR : alors qu’il faut parcourir plus de 200 km entre les deux villes). Mais samedi, je suis parti au matin de Namur, et je pouvais comprendre la décision pour les matches de jeunes. »

Dans le foot provincial, la philosophie est bien différente. Dans le Namurois, 7 matches de Coupe de la Province devaient se jouer ce week-end. « Vendredi, on a pris la décision de jouer car on n’annonçait guère de gel, et pour ce dimanche, 4 ou 6 degrés », déclarait ce samedi Roger Davin, président du Comité Provincial, qui scrute l’évolution des intempéries sur pas moins de 4 sites météos ! « Ce samedi, on a dû remettre les deux matches prévus ce jour-là, l’un pour un long déplacement d’une équipe et pour éviter les accidents, l’autre car le terrain était limite. Mais ce dimanche, l’arbitre décidera au terrain. »

On a connu le C.P. local plus prudent par le passé. « Je dis toujours que le foot est un sport d’hiver. Et avec des séries à 16 équipes, il n’y a rien à faire… » On comprend donc que le calendrier chargé pousse le C.P. namurois à tenter de jouer les matches un maximum. Dans le Brabant wallon et à Bruxelles, on joue. À Charleroi, nul report n’a été décidé, à part pour la corpo. « Nous n’avons pris aucune décision pour reporter les joutes de ce week-end », explique André Stillemant, président de l’Entente Carolorégienne. « Nous aurions pu prendre une décision, mais nous sommes allés voir des terrains et nous n’avons pas jugé nécessaire de décréter une remise. Mais il est toujours possible que des matches soient remis ce dimanche, ce sera aux arbitres de décider. » Comme le notait Benoît Aerts : « En basket, on regarde l’état des routes. En foot, c’est l’état des terrains. C’est une réflexion différente. » On ne peut pas lui donner tort.