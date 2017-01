Hillary Clinton "ne sera plus candidate à rien", selon une proche

Battue par Donald Trump dans la course à l’élection présidentielle américaine, Hillary Clinton ne sera plus, à l’avenir, "candidate à quoi que ce soit" si l’on en croit une source proche de l’ancienne candidate démocrate.

La perdante de l’élection présidentielle américaine Hillary Clinton ne se représentera plus à aucune élection de sa vie, a assuré ce dimanche l’une de ses proches.

«Elle trouvera le moyen de venir en aide aux enfants et aux familles dans les prochaines années, c’est l’engagement de toute sa vie», a déclaré Neera Tanden, présidente du centre de réflexion progressiste Center for American Progress, et conseillère informelle de la candidate pendant sa dernière campagne. «Mais elle ne devrait plus jamais se présenter à une élection», a-t-elle assuré sur CNN.

Cette proche réagissait à la tribune d’un éditorialiste du New York Times imaginant Hillary Clinton se présentant à la mairie de New York, une idée farfelue selon elle. «Je ne crois pas qu’elle sera candidate à cela, ni à aucun autre mandat», a insisté Neera Tanden, sans en dire plus sur les projets exacts de l’ancienne secrétaire d’Etat de 69 ans.

Hillary Clinton ne s’est pas complètement retirée de la scène publique depuis sa défaite contre Donald Trump le 8 novembre. Elle a participé à deux événements publics, et a écrit quelques messages sur Twitter.

Elle est également attendue mardi au département d’Etat à Washington pour l’inauguration d’une salle d’exposition portant son nom. Et son entourage a annoncé qu’elle assisterait en personne à la cérémonie d’investiture de Donald Trump le 20 janvier.