Après le tunnel Rogier, le tunnel Léopold II est fermé en direction du Midi

La circulation reste difficile dans le centre de Bruxelles. Depuis 05h00 lundi matin, le tunnel Rogier est fermé dans les deux sens en raison d’un incendie dans un local technique du tunnel. A 10h30, le tunnel Léopold II a lui aussi été fermé en direction de la gare du Midi à cause du comportement de certains conducteurs.

«Des automobilistes ont commencé à faire demi-tour à l’entrée du tunnel, ce qui a conduit à des situations très dangereuses», a expliqué Inge Paeman, porte-parole de Bruxelles Mobilité, ignorant quand les tunnels seront rouverts.

«Rouler à contresens dans une entrée de tunnel est dangereux. Respectez le code de la route, même en cas de files», rappelle Bruxelles Mobilité.

Juste avant l’heure de pointe matinale de ce jour de rentrée, un incendie s’est déclaré dans un local technique du tunnel Rogier, où se trouvent des serveurs et d’autres appareils qui garantissent la sécurité. «Les policiers et les pompiers se sont très vite rendus sur place et l’incendie a rapidement été sous contrôle», selon Mme Paeman. L’incident a tout de même provoqué des dégâts, notamment au niveau électrique.

Dimanche, à la suite d’un accident, le tunnel Porte de Namur avait été fermé à la circulation dans les deux sens ainsi que le tunnel Louise en direction de la basilique de Koekelberg.

«Il est temps que le gouvernement bruxellois intervienne», a réagi dimanche matin la fédération patronale flamande Voka. «Il ne suffit pas d’avoir un plan de rénovation. Exécuter de manière rapide et efficace les plans est plus important», a déclaré le Voka, déplorant aussi le manque de communication en cas de problème de circulation.