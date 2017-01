Feu vert pour une Coupe du Monde à 48 pays: on attend la confirmation ce mardi

La Coupe du monde 2026 accueillera bien 48 équipes. Les 6 confédérations affiliées à la Fifa ont donné leur feu vert officieux à cette extension historique, prônée par Gianni Infantino, élu en février 2016 à la tête de l’instance mondiale. Mardi, son projet basculera donc dans la réalité avec l’approbation du Congrès Fifa.

Il restera néanmoins « détails » à régler, comme la formule de la compétition et la distribution des tickets dévolus pour chacune des confédérations. Il y a peu de temps, Infantino avait émis la proposition d’une répartition des 48 nations en 16 groupes de 3, avec les deux premiers qualifiés pour la phase suivante. Mais il n’est pas dit que c’est ce système qui prévaudra, quand bien même l’AFP avait calculé que celui-ci se rapporterait 600 millions € de recettes supplémentaires à la Fifa (3,95 milliards € au total).

Une autre formule prévoirait 16 nations qualifiées d’office pour les tours à éliminations directes qui seraient rejointes par 16 autres pays issus d’un tour préliminaire (playoffs), également sur le mode de l’élimination directe. Ce nouveau format impliquerait en fait 16 matches de plus (les playoffs), 80 contre 64 et allongerait la durée de la compétition d’une semaine par rapport à la mouture actuelle (5 contre 4). Celle-ci commencerait 7 jours plus tôt avec les matchs de barrage.

Détail non négligeable, les fédérations représentées à la phase finale verraient leur prime de participation triplée : de 400.000 $ (365.000 €) à 1,25 million (1,14 million).