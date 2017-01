Bruxelles: Les élèves d'Uccle 2 renvoyés chez eux car il fait trop froid dans les classes

Les élèves de l’Athénée Royale Uccle 2 ont été licenciés en fin de matinée ce lundi. En cause, des températures trop basses dans les locaux rapportent nos confrères d’RTL, alerté par un parent d’élève. Selon la direction, c’est une défaillance du système informatique qui contrôle la chaudière qui serait en cause. « Le système informatique qui contrôle la chaudière n’a pas fonctionné », nous explique Monsieur Jaichi, le proviseur. « La chaudière devait se remettre en marche dimanche soir mais nous avons constaté ce matin que ça n’avait pas été le cas », poursuit-il. La chaudière a été remise en marche manuellement après deux semaines d’inactivité, vacances de Noël oblige. La température au sein de l’établissement scolaire ne dépassait pas les 10 degrés, impossible de donner cours dans ces conditions. Vers 11heures, la décision a été prise de renvoyer l’ensemble des étudiants d’Uccle 2 à la maison, en accords avec la direction et les enseignants. Néanmoins, « Les cours reprendront normalement dès demain », assure le proviseur.