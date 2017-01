Trente mois de prison ferme pour plusieurs vols commis à Nivelles en 2013 et 2014

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut lundi Frédéric B., un Nivellois né en 1984, à trente mois d’emprisonnement ferme. Son arrestation immédiate a été ordonnée dans la foulée du prononcé du jugement. Ses complices Jimmy M. et Cindy O. écopent respectivement de 18 mois et 10 mois de prison ferme. Les prévenus étaient poursuivis pour plusieurs vols de voiture et vols dans les habitations, commis fin 2013 et début 2014 à Nivelles. Frédéric B. était en situation de récidive, vu ses nombreux antécédents dont une peine de quatre ans infligée à Bruxelles pour viol.

En février 2014, un témoin les a vus briser la fenêtre d’une maison près de la gare de Nivelles et a donné l’alerte. À l’arrivée de la police, le trio a pris la fuite à bord d’une voiture volée le 23 décembre 2013 à Nivelles. Durant la course-poursuite, Cindy O. avait sauté du véhicule, qui a été retrouvé accidenté par la suite.

À l’intérieur se trouvaient des outils volés dans une autre voiture, que les prévenus s’étaient appropriés après s’être emparés du trousseau de clés d’un octogénaire. Frédéric B. avait été filmé le 14 décembre 2013 dans ce véhicule, alors qu’il sortait d’un parking à Nivelles. Les images le montraient en train de plier la barrière d’accès pour sortir sans payer. Son ADN avait aussi été relevé dans cette voiture, retrouvée à Anderlecht.