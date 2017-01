L'auteur du carambolage d'Arlon s'explique: "J'ai voulu freiner mais j'ai touché l'accélérateur" (vidéo)

Rédaction en ligne

Ce dimanche, un spectaculaire accident s’est déroulé en plein centre-ville d’Arlon. Un conducteur venant de la rue de Diekirch a fait un malaise au volant et a embouti six voitures et une statue avant de terminer sa course dans la façade d’une habitation. L’homme est sorti de l’hôpital ce lundi. Il confirme avoir été victime d’un malaise et n’avoir rien su faire.