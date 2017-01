Dylan Lambrecth, joueur du RFC Liège, officiellement à Anderlecht mais prêté directement à Roulers

L’attaquant du RFC Liège, en D2 Amateurs, est transféré au Sporting d’Anderlecht à partir du 22 janvier, ce qui permet au joueur de disputer deux dernières rencontres avec les Sang et Marine. Il sera directement prêté par le club bruxellois à Roulers, en D1B.

L’attaquant du RFC Liège Dylan Lambrecth sera officiellement transféré au Sporting d’Anderlecht à partir du 22 janvier prochain. Le joueur et le club bruxellois avaient un accord depuis plusieurs semaines, mais on attendait encore que les clubs finalisent le transfert du buteur de 24 ans.

Le départ du joueur liégeois n’interviendra cependant pas avant le 22 janvier, afin de lui permettre d’encore disputer les rencontres des Sang et Marine contre Couvin et Givry, et au club de trouver un remplacement.

Ensuite, le buteur sera immédiatement prêté par le Sporting bruxellois à Roulers, pensionnaire de D1B.

Voici le communiqué du FC Liège sur son site internet :

« Le Royal Football Club Liégeois a le plaisir d’annoncer qu’un accord a été conclu avec le Royal Sporting Club Anderlecht pour le transfert de son attaquant Dylan Lambrecth.

Le transfert sera effectif à partir du 22 janvier,

Le joueur sera ensuite prêté à Roulers, avec qui il tentera de remporter le titre en division 1B.

Le transfert intervient dans le cadre des bonnes relations entre le Football Club Liégeois et le Royal Sporting Club Anderlecht, qui se rencontreront d’ailleurs à nouveau en match amical en juillet prochain.

Le Club souhaite plein succès à Dylan dans sa carrière professionnelle, et compte sur sa totale motivation pour ses deux derniers matchs sous la vareuse sang et marine. »