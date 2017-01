Scandale de l'intercommunale Publifin: la justice liégeoise ouvre une information judiciaire

Le scandale de l’intercommunale Publifin continue de faire du remous en région liégeoise. Après nos révélations sur les rémunérations incroyables de 24 élus suite à leur participation à trois comités de secteur de l’intercommunale liégeoise durant près de trois ans, la justice liégeoise a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour des faits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux au détriment de l’intercommunale Publifin, expliquent nos confrères du Vif/L’Express. Or, les actionnaires de Publifin sont principalement la province de Liège (61 % des parts) mais aussi 76 communes issues majoritairement de la province de Liège.

Cette information judiciaire « devrait durer quelques mois », explique Le Vif/L’Express, qui rappelle que si les suspicions de faux, usages de faux et abus de biens sociaux se confirment, cette information pourra alors se transformer en instruction judiciaire, ou être classée sans suite dans le cas contraire.

Pour rappel, 24 élus de la région liégeois, qui appartiennent aux trois partis que sont le PS, le MR et le CDH, touchaient entre 1.340 et 2.871 euros brut par mois grâce à l’intercommunale Publifin, selon le secteur et leur fonction. Et ce, depuis la création de ces trois secteurs par l’intercommunale, en juin 2013. Le hic, c’est qu’aucune présence aux réunions n’était obligatoire. Et que le nombre desdites réunions était extrêmement restreint, puisque l’on en évoque à peine une dizaine depuis la création de ces structures. Certains mandataires – dont des bourgmestres et échevins – avaient touché plus de 67.000 euros en n’assistant qu’à une ou deux réunions en plus de trois ans.