CP Bourg à Ottignies: le plan social a été approuvé par les employés

Les travailleurs de l’entreprise CP Bourg, à Ottignies, se sont prononcés favorablement lundi après-midi sur le plan social qui avait fait l’objet d’un protocole d’accord, le 23 décembre, entre la direction et les représentants syndicaux au terme d’une semaine de grève. Plus de 90% du personnel a voté en faveur de l’accord, lequel prévoit notamment de réduire à 70 le nombre de postes supprimés - la direction avait annoncé en septembre son intention de se séparer de 88 personnes sur 225 -, permet des prépensions à partir de 55 ans et de petites primes en cas de départ volontaire ou de licenciement sec.

La convention prévoyant des prépensions à partir de cinquante-cinq ans, introduite juste avant la fin de l’année 2016 sous réserve de l’approbation de l’accord par les travailleurs de CP Bourg, permettra sans doute de limiter de manière importante le nombre de licenciements secs. La direction a fourni au personnel des calculs individualisés, afin que chacun prenne une décision en connaissance de cause.

En cas de licenciement sec, l’accord approuvé lundi prévoit l’instauration d’un comité paritaire qui vérifiera le respect par la direction de certains critères dans le choix des travailleurs qui doivent quitter l’entreprise. Ces critères se rapportent à la formation mais sont aussi de nature sociale, afin de protéger les familles les plus faibles.

Le plan social devrait être mis en oeuvre dans les prochains jours, selon les syndicats.