Tour de 120 mètres à Wavre: les voix s'élèvent contre le projet!

Le projet hôtelier sur l’ancien site de la vinaigrerie provoque de nombreuses réactions du côté des riverains, et de l’opposition au conseil communal. Ils craignent les conséquences d’un tel projet sur la ville.

Chantal et son mari s’inquiètent de voir une tour dominer leur maison.

« C’est le gigantisme du projet qui nous effraie » commence d’emblée Chantal, lorsqu’on l’interroge sur la potentielle implantation d’un hôtel de 120 mètres derrière chez elle. « Le projet a été proposé de manière sauvage et sans réflexion urbanistique. Cet hôtel va dominer la vallée ! » Chantal et son mari habitent dans la rue Provinciale depuis bientôt 40 ans et, lorsqu’ils ont entendu parler de projet de complexe hôtelier, ils ont immédiatement répondu à l’enquête publique.

