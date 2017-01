Cours d'islam pour les policiers bruxellois: «ces formations sont inutiles et sans intérêt»

Ce week-end, nous vous annoncions que les policiers bruxellois allaient suivre des cours d’islam à l’ERIP (École Régionale et Intercommunale de Police). Dès le mois de février, les policiers vont suivre cette formation afin d’éviter les conflits avec les musulmans. Hamid Benichou, musulman et policier depuis 27 ans à la zone Nord, s’oppose à cette formation et nous livre son opinion.

Hamid Benichou est depuis 27 ans policier à la zone Nord (Schaerbeek, Saint-Josse et Evere). Pour lui, les cours d’islam, qui seront prochainement donnés aux policiers bruxellois dans le cadre d’une formation intitulée « Gestion de conflit ou comment éviter des difficultés dans les interventions avec des musulmans », ne sont pas nécessaires. « Je suis musulman. Quand je suis devenu policier, on ne m’a pas donné de formations sur le christianisme ou le judaïsme ou encore de laïcité. Pourtant, j’ai tous les jours des interventions avec des personnes qui sont d’une autre religion que moi », explique ce policier qui avait notamment suivi la formation COPPRA dans le cadre de la lutte contre le radicalisme.

« Un délinquant est un délinquant. Peu importe sa religion, il faut traiter cette personne comme citoyen et non en fonction de sa religion. Qu’est-ce qu’ils veulent avec cette formation ? Qu’on retire nos chaussures en ramenant un jeune musulman chez lui et qu’on porte une kippa si on ramène un jeune juif. Cela n’a pas de sens », poursuit notre interlocuteur. « Si on continue, on devra faire des interventions halal pour les musulmans », sourit-il.

