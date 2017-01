Après trois mois d'enquête, les braqueurs de Kim Kardashian pistés jusqu'en Belgique

S’il y a peu de chances que Kim Kardashian revoie un jour ses gros cailloux, elle pourra au moins se dire que ceux qui l’ont menacée et traumatisée, dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, ne resteront pas impunis. 17 personnes ont été interpellées, lundi matin, dans plusieurs villes de France. La police belge a coopéré à l’enquête : on évoque des ramifications à Anvers, dans le quartier des diamantaires, où les cambrioleurs pourraient avoir tenté d’écouler leur marchandise.

Kim Kardashian a fait son grand retour sur les réseaux sociaux la semaine dernière, postant quelques photos d’elle en famille avec ses enfants North et Saint, et Kanye West, son mari. Des clichés d’une sobriété qu’on ne lui connaissait pas, et qui contrastaient avec les dernières photos postées par la star de 36 ans sur ses profils publics : à Paris, début octobre, à l’occasion de la Fashion Week, légèrement vêtue certes, mais couverte de bijoux…

Ce lundi, la nouvelle de l’arrestation de 17 suspects lui sera arrivée dans sa superbe villa de Los Angeles. 17 personnes, dont trois femmes, arrêtées aux petites heures au Raincy (Seine-Saint-Denis), à Vincennes (Val-de-Marne) à Rouen (Seine-Maritime) ou encore à Grasse (Alpes-Maritimes).

La plupart de ces gens sont déjà connus de la justice française pour des vols à main armée et proviendraient du milieu roumain. Leur palmarès est édifiant. Certains d’entre eux ont déjà été incarcérés et sont considérés comme des malfaiteurs de haut vol.

Une source policière précise que les cinq agresseurs de la star se trouvent parmi ces suspects, ainsi que des complices qui les ont aidés avant ou après le braquage. Le plus âgé a 72 ans ; un homme interpellé à Grasse a quant à lui la soixantaine !

Les perquisitions menées dans leurs logements ont notamment permis de mettre la main sur d’importantes sommes d’argent liquide, provenant sans doute de la revente de quelques bijoux de la star, et des documents. Une perquisition a aussi été menée chez un bijoutier en Bretagne.

Trahis par L’ADN

L’enquête, menée par la brigade de répression du banditisme (BRB), aura donc duré trois mois. Trois mois d’analyses, d’interrogatoires, mais surtout de filatures pour opérer le plus grand coup de filet possible sur ce qui semble être une organisation criminelle bien rodée et arrêter les braqueurs mais aussi les intermédiaires et les receleurs.

Lors du cambriolage, des empreintes et des traces d’ADN avaient pu être relevées. Des traces relevées dans l’appartement qu’occupait Kim Kardashian au moment du vol, sur le scotch plaqué sur sa bouche, mais aussi sur un bijou retrouvé non loin des lieux, perdu dans leur fuite par les braqueurs.

« Une des traces a « matché » avec un individu connu des services de police pour des faits de braquage et des affaires de droit commun, et considéré comme un voyou de grande envergure », a raconté une source.

Les 17 suspects interpellés ont été placés en garde à vue et seront interrogés durant 96 heures maximum, avant d’être présentés à un juge qui décidera de les placer, ou non, en examen, et de les écrouer.

Reste une question : que sont devenus les bijoux de la star et comment de telles pièces ont-elles pu disparaître ? La police belge a mené lundi, conjointement avec ses homologues français, des recherches dans le quartier des diamantaires d’Anvers. Un lieu où les diamants auraient pu être revendus, retaillés et remis sur le marché incognito.

Découvrez nos deux pages consacrées à ce hold-up qui a défrayé la chronique dans notre édition digitale gratuite en cliquant ici.