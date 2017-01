La police confirme l'arrestation du chauffeur de Kim Kardashian

Selon une source policière qui a confirmé une information du Monde et de M6, le chauffeur de la star, employé d’un société de transport, fait bien partie des gardés à vue. Il aurait ainsi pu indiquer que le garde du corps s’était absenté et renseigner ses acolytes sur les lieux, a précisé cette source.

L’individu âgé de 27 ans travaillait depuis un certain temps pour une cette société qui était utilisée par la famille Kardashian dans leurs déplacements lorqu’elle séjournait dans la capitale française. Il paraît évident qu’il connaissait donc la plupart des déplacements et agissements des Kardashian.

Avec des interpellations à Paris, dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, dans les Alpes-Maritimes et le Gard, l’opération a permis d’arrêter 17 personnes — le plus jeune interpellé est né en janvier 1994 et le plus âgé, interpellé à Grasse (Alpes-Maritimes), a 72 ans, a-t-on appris de source judiciaire.

Avec un butin estimé à neuf millions d’euros, ce braquage spectaculaire constitue le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.