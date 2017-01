Anthony Vanden Borre met un terme à sa carrière: il estimerait que le corps et la tête ne suivent plus...

A 29 ans, Anthony Vanden Borre a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, selon la Dernière Heure/Les Sports.

Le Belge qui évoluait à Montpellier, prêté par Anderlecht, avait déjà raté le stage avec son club. Après plus de dix ans dans le monde du football professionnel, il va donc ranger ses crampons. Il estimerait que le corps et la tête ne suivent plus, toujours selon le quotidien francophone.

Après des débuts à Anderlecht à l’âge de 16 ans, Anthony Vanden Borre a connu une carrière en dents de scie. Passé par la Fiorentina, Genoa, Portsmouth et Genk, il était revenu au Sporting en 2013, après avoir été huit mois sans club.

Redevenu international, il avait été sélectionné pour le Mondial 2014 au Brésil, où il se blessa. L’après-Mondial fut plus compliqué, jusqu’à son renvoi dans le noyau B en 2015, après une interview où il critiquait son coach Besnik Hasi et ses coéquipiers.

Il avait dû se trouver un nouveau club l’été dernier, René Weiler, le nouvel entraîneur des Mauves, ne comptant pas sur lui.